Arenita le pedirá disculpas a Furia y vivirán especial momento en el capítulo 121 de El Internado

28 abr. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 121 de El Internado, Arenita y Furia tendrán una especial conversación sobre la linda relación que tienen luego protagonizar varios conflictos.

La iniciativa partirá desde Natalia Rodríguez, quien le pedirá perdón a su compañera: "Nunca te lo dije de manera personal y creo que es tiempo de que te pida disculpas por lo sorete que fui al comienzo. A mí, esta experiencia me está enseñando a ser más tolerante y a no tener prejuicios de las personas. Sorry por no haberme dado la oportunidad de conocerte, nunca pensé que a estas alturas ibas a ser un apoyo".

La trasandina agradeció el gesto de la exchica Yingo y entendió su postura cuando se conocieron:"No pasa nada, no fuiste vos sola".

El Internado

Las duras palabras de Michelle Peint a Luis Mateucci

Por otro lado, Michelle Peint le confesará a Luis Mateucci que si se hubieran conocido fuera del reality, ella no se habría fijado en él, desatando un tenso momento.

Finalmente, los participantes tendrán que enfrentarse en una nueva prueba de cocina, donde tendrán que preparar todo en duplas y unidos de un brazo y una pierna.