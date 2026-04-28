Presentado por: Betano Falabella

Arenita le pedirá disculpas a Furia y vivirán especial momento en el capítulo 121 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 121 de El Internado, Arenita y Furia tendrán una especial conversación sobre la linda relación que tienen luego protagonizar varios conflictos. 

La iniciativa partirá desde Natalia Rodríguez, quien le pedirá perdón a su compañera: "Nunca te lo dije de manera personal y creo que es tiempo de que te pida disculpas por lo sorete que fui al comienzo. A mí, esta experiencia me está enseñando a ser más tolerante y a no tener prejuicios de las personas. Sorry por no haberme dado la oportunidad de conocerte, nunca pensé que a estas alturas ibas a ser un apoyo".

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La trasandina agradeció el gesto de la exchica Yingo y entendió su postura cuando se conocieron:"No pasa nada, no fuiste vos sola". 

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Las duras palabras de Michelle Peint a Luis Mateucci

Por otro lado, Michelle Peint le confesará a Luis Mateucci que si se hubieran conocido fuera del reality, ella no se habría fijado en él, desatando un tenso momento. 

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Finalmente, los participantes tendrán que enfrentarse en una nueva prueba de cocina, donde tendrán que preparar todo en duplas y unidos de un brazo y una pierna.

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