"Le pondría una sanción...": La opinión de El Internado React a la pelea entre Akemi Nakamura y Michelle Peint

27 abr. 2026 - 23:35 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la tensa pelea entre Akemi Nakamura y Michelle Peint.

Todo se originó luego de que Nakamura introdujera una prenda de vestir de Peint dentro de un inodoro, frente a sus compañeros de encierro.

La situación escaló a tal nivel que ambas participantes llegaron a tener un leve contacto físico, lo que obligó a los demás integrantes del programa a intervenir.

El Internado / Mega

La opinión de El Internado React

Respecto al hecho de lanzar la prenda al inodoro, Álex Ortiz señaló: "Ahí pasa el límite, pues de tocarte también, es como que alguien te empuje y ¿Por qué se mete con tus cosas? Son tus cosas personales, es tu ropa".

Por su parte, Nati Blaschke instaló el debate sobre si Akemi debería recibir una sanción por esta acción.

"No sé si la eliminaría, como que la sacaría, yo creo que no, pero sí le pondría una sanción… Yo la mandaría a nominación de una", expresó.

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