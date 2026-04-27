El Internado Más Picante - Capítulo 120: Furia y Otakin tuvieron tensa discusión
La previa del encierro volvió a tomarse la pantalla esa noche con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio clave para entender todo lo que estaba ocurriendo en la casona.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasó los momentos más comentados del último episodio y sumó revelaciones exclusivas que continuaban marcando la convivencia entre los participantes.
El Internado Más Picante - Capítulo 120
En la anterior entrega de la teleserie, Furia y Otakin se enfrascaron en una fuerte discusión, instancia en la que Joaquín Méndez les exigió compostura.Ir a la siguiente nota
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