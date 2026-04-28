"Yo intentando proteger...": El desconsolado llanto de Blu Dumay tras no evitar amenaza de Arenita
En el capítulo 120 de El Internado, Blu Dumay se puso a llorar junto a Fabio Agostini, luego de que Arenita quedara amenazada.
Recordemos que Natalia Rodríguez quedó en riesgo, luego de que en la Asamblea del Fuego empatara en votos con Camila Nash y Tom Brusse, como capitán del equipo ganador, decidiera que ella era la nominada.
Entonces, si la hija de María Alberó no hubiera votado por Michelle Peint y optado por la pareja del marroquí, su amiga no estaría en el duelo de eliminación.
La tristeza de Blu Dumay
Debido a lo anterior, Tom Brusse cuestionó a Blu Dumay por no seguir a su grupo y ella le respondió: "¿Cuál es tu problema, querías que la votara, qué quieres provocar ahora? Ya está".
Fabio Agostini notó que su pareja estaba bastante afectada y le dijo que mejor se fueran a otro lugar, donde ella explotó en llanto: "Me da rabia la situación, yo no tenía idea que iban por Arenita y segundo, yo intentando proteger a una persona que se ríe de vuelta en mi cara. Me da rabia, mi voto si era decisivo y se burlan ahí de mí".
"Esta gente es falsa, es una mier... ¿Tú crees que vale la pena llorar por esta gente? Lo que importa son tus amigos de verdad y tu familia y ver quiénes son los que cuentan contigo, como Arenita", le expresó finalmente el español a la ingeniera, intentando consolarla.
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