Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 132: Un asqueroso desafío dejó a Furia inmune El Internado

El Internado - Capítulo 132: Un asqueroso desafío dejó a Furia inmune

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 132 de El Internado, Pablo Albuerne sometió a los participantes a probar un producto realmente desagradable, cambio de un premio increíble. 

Furia, Agustina Pontoriero, Akemi Nakamura y Camila Nash fueron las únicas que se atrevieron a comer, mientras varios de sus compañeros incluso vomitaron.

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Luego de pasar varias etapas, la entrenadora trasandina fue la triunfadora y se convirtió en la persona inmune de la semana. 

Los divertidos shows de los famosos

Por otro lado, Agustina Pontoriero comenzó a molestar a Tom Brusse y a Camila Nash y les aseguró que su relación no durará afuera del encierro. 

El Internado

Este episodio también tuvo momentos chistosos, pues los participantes realizaron shows de circo y ensayaron con profesionales.

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Furia y Michelle Peint fueron las que más destacaron con su acto de trapecismo y baile y fueron las flamantes ganadoras. 

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