El Internado - Capítulo 132: Un asqueroso desafío dejó a Furia inmune
En el capítulo 132 de El Internado, Pablo Albuerne sometió a los participantes a probar un producto realmente desagradable, cambio de un premio increíble.
Furia, Agustina Pontoriero, Akemi Nakamura y Camila Nash fueron las únicas que se atrevieron a comer, mientras varios de sus compañeros incluso vomitaron.
Luego de pasar varias etapas, la entrenadora trasandina fue la triunfadora y se convirtió en la persona inmune de la semana.
Los divertidos shows de los famosos
Por otro lado, Agustina Pontoriero comenzó a molestar a Tom Brusse y a Camila Nash y les aseguró que su relación no durará afuera del encierro.
Este episodio también tuvo momentos chistosos, pues los participantes realizaron shows de circo y ensayaron con profesionales.Ir a la siguiente nota
Furia y Michelle Peint fueron las que más destacaron con su acto de trapecismo y baile y fueron las flamantes ganadoras.
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