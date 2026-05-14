El Internado - Capítulo 132: Un asqueroso desafío dejó a Furia inmune

14 may. 2026 - 00:55 hrs.

En el capítulo 132 de El Internado, Pablo Albuerne sometió a los participantes a probar un producto realmente desagradable, cambio de un premio increíble.

Furia, Agustina Pontoriero, Akemi Nakamura y Camila Nash fueron las únicas que se atrevieron a comer, mientras varios de sus compañeros incluso vomitaron.

Luego de pasar varias etapas, la entrenadora trasandina fue la triunfadora y se convirtió en la persona inmune de la semana.

Los divertidos shows de los famosos

Por otro lado, Agustina Pontoriero comenzó a molestar a Tom Brusse y a Camila Nash y les aseguró que su relación no durará afuera del encierro.

El Internado

Este episodio también tuvo momentos chistosos, pues los participantes realizaron shows de circo y ensayaron con profesionales.

Furia y Michelle Peint fueron las que más destacaron con su acto de trapecismo y baile y fueron las flamantes ganadoras.