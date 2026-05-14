"Contigo es diferente": Fabio Agostini se sinceró con Blu Dumay y aclaró el futuro de su romance
En el capítulo 133 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una sincera conversación sobre el romance que han construido en el reality.
Todo partió cuando en pleno cara a cara, la ingeniera le agradeció al español por su apoyo, pero también dejó entrever que no sabía cuáles eran sus intenciones cuando salieran del encierro.
Debido a lo anterior, el influencer decidió darle una explicación: "Para contestar y decir bonitas palabras me trabo muchas veces, pero tenemos nuestros momentos, contesté una mier... no quería decir que te tengo cariño, a Adrián le tengo cariño pero contigo es diferente. Cuando se trata de decir algo lindo frente a tanta gente, me trabo un poco".
¿Qué pasará entre Blu Dumay y Fabio Agostini?
Posteriormente, Blu Dumay le explicó al creador de contenido que su manera de referirse a la relación no le gusta y que haya dicho que tenía más compromisos antes de verse afuera también.
Fabio Agostini asumió su responsabilidad en la poca claridad que ha tenido: "Soy más de actos que de palabras. Yo soy un poco brusco a la hora de contestar, pero te dije la verdad, te pinté las cosas como serían realmente. Ya sé que la cag... Perdón si por ahí contesté algo mal, no era la intención, tú sabes que no pienso de esa manera".
Finalmente, la hija de María Alberó entendió a su compañero y cerraron el momento con un tierno beso.
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