"¿Qué es más falso?": Camila Nash lanzó irónica pregunta contra Michelle Peint y recibió feroz respuesta
En el capítulo 133 de El Internado, Camila Nash hizo una mención bastante curiosa a Michelle Peint en la Asamblea del Fuego.
La chilena le realizó una llamativa pregunta a su compañera: "¿Qué es más falso? Tu apellido, tu NEM, tu beca para estudiar en cualquier universidad de Chile o tu amor por Mateucci. Me avisan por interno que puedes tener comodines, llamado telefónico, voto del público o 50/50".
La venezolana se mofó de la situación, para luego responder: "Me alegra tanto que hayas tenido tanto tiempo para pensar y dedicarme esta mención. Lo pensaste, lo anotaste y escogiste con pinza, muchas gracias por darme un poquito de tu sombra que solo conoces tú, la multifamosa Camila Nash, ni yo te conocía mi reina".
Tensión entre Michelle Peint y Camila Nash
Tras lo anterior, Camila Nash le exigió a Michelle Peint que le entregara una respuesta y le dio la opción de elegir "todas las anteriores".Ir a la siguiente nota
La tensión comenzó a subir y la joven se acercó a la influencer para decirles las cosas en la cara: "Eres una arpía, cizañera, una serpiente".
A la chilena no le gustó la acción ni su comentario y le lanzó fuertes descalificativos: "Uy el pechazo aquí, la canera, ordinaria, aquí todos ofrecen combos, pegan con el pecho".
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