"¿Qué es más falso?": Camila Nash lanzó irónica pregunta contra Michelle Peint y recibió feroz respuesta

15 may. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 133 de El Internado, Camila Nash hizo una mención bastante curiosa a Michelle Peint en la Asamblea del Fuego.

La chilena le realizó una llamativa pregunta a su compañera: "¿Qué es más falso? Tu apellido, tu NEM, tu beca para estudiar en cualquier universidad de Chile o tu amor por Mateucci. Me avisan por interno que puedes tener comodines, llamado telefónico, voto del público o 50/50".

La venezolana se mofó de la situación, para luego responder: "Me alegra tanto que hayas tenido tanto tiempo para pensar y dedicarme esta mención. Lo pensaste, lo anotaste y escogiste con pinza, muchas gracias por darme un poquito de tu sombra que solo conoces tú, la multifamosa Camila Nash, ni yo te conocía mi reina".

El Internado

Tensión entre Michelle Peint y Camila Nash

Tras lo anterior, Camila Nash le exigió a Michelle Peint que le entregara una respuesta y le dio la opción de elegir "todas las anteriores".

La tensión comenzó a subir y la joven se acercó a la influencer para decirles las cosas en la cara: "Eres una arpía, cizañera, una serpiente".

A la chilena no le gustó la acción ni su comentario y le lanzó fuertes descalificativos: "Uy el pechazo aquí, la canera, ordinaria, aquí todos ofrecen combos, pegan con el pecho".