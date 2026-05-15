"Hay cosas que me tenía guardadas": Otakin sorprendió con particular ajuste de cuentas contra Tom Brusse
En el capítulo 133 de El Internado, Otakin tomó la decisión de darle su voto a Tom Brusse en el cara a cara y sorprendió con sus argumentos.
En primera instancia, el influencer dejó muy claro que no estaba armando una estrategia: "La verdad es que últimamante te he conocido mejor, te quiero harto, pero hay una deuda histórica que pagar".
Todos comenzaron a reírse pues intuían a qué se refería el creador de contenido y él continuó: "Hay cosas que me tenía guardadas y te las voy a decir, fuiste el creador de la frase 'Otakin, pa' tu casa' y cada vez que estaba amenazado, me la gritabas cuando podías".
La respuesta de Tom Brusse
Posteriormente, Otakin también le atribuyó al marroquí el quiebre de su amistad con Furia: "Fuiste uno de los gestores de la mentira que le dijeron, que yo no la consideraba en la final, así que ahora 'Tom, pa tu casa'".Ir a la siguiente nota
A Tom Brusse le dio bastante risa la presentación de su compañero y luego le dijo que gracias a él seguía en el reality, provocando comentarios en los demás.
Finalmente, el DJ asumió su responsabilidad sobre la situación con la argentina: "Es parte del juego, amigo, la que tenía que confiar era ella".
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