"Hay cosas que me tenía guardadas": Otakin sorprendió con particular ajuste de cuentas contra Tom Brusse

15 may. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 133 de El Internado, Otakin tomó la decisión de darle su voto a Tom Brusse en el cara a cara y sorprendió con sus argumentos.

En primera instancia, el influencer dejó muy claro que no estaba armando una estrategia: "La verdad es que últimamante te he conocido mejor, te quiero harto, pero hay una deuda histórica que pagar".

Todos comenzaron a reírse pues intuían a qué se refería el creador de contenido y él continuó: "Hay cosas que me tenía guardadas y te las voy a decir, fuiste el creador de la frase 'Otakin, pa' tu casa' y cada vez que estaba amenazado, me la gritabas cuando podías".

El Internado

La respuesta de Tom Brusse

Posteriormente, Otakin también le atribuyó al marroquí el quiebre de su amistad con Furia: "Fuiste uno de los gestores de la mentira que le dijeron, que yo no la consideraba en la final, así que ahora 'Tom, pa tu casa'".

A Tom Brusse le dio bastante risa la presentación de su compañero y luego le dijo que gracias a él seguía en el reality, provocando comentarios en los demás.

Finalmente, el DJ asumió su responsabilidad sobre la situación con la argentina: "Es parte del juego, amigo, la que tenía que confiar era ella".