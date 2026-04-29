Coqueta propuesta de Agustina Pontoriero a Adrián Pedraja terminará con apasionado beso en El Internado

29 abr. 2026 - 00:30 hrs.

En el avance del capítulo 122 de El Internado, Agustina Pontoriero le hará una propuesta a Adrián Pedraja que llegará muy lejos.

La trasandina le dirá al actor que duerman juntos, pues él podría irse en la prueba de eliminación y sorprendentemente, él aceptará.

Ya juntos en la cama, conversarán sobre el constante coqueteo de parte de ella y de pronto, comenzarán a besarse apasionadamente, dejando a varios de los compañeros sorprendidos.

El Internado

Una prueba muy compleja

Luego de una prueba de cocina muy difícil, donde los participantes tuvieron que cocinar en duplas y amarrados, serán evaluados por los chefs.

Al parecer, las dificultades físicas y la complejidad de la receta les pasarán la cuenta a los equipo y presentarán platos con sabor a quemado y salados.