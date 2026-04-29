"Empezando a entender a las otras": Camila Nash perdió la paciencia con Michelle Peint en prueba de cocina

29 abr. 2026 - 00:53 hrs.

En el capítulo 121 de El Internado, Camila Nash criticó la actitud que tuvo Michelle Peint cuando fueron dupla en la prueba de cocina extrema.

Recordemos que cuatro participantes de cada equipo tuvieron que realizar esta competencia en duplas y mientras estaban unidos por un brazo y una pierna.

A la influencer chilena le tocó hacer pareja con la venezolana, quien rápidamente tomó el labor de liderazgo y comenzó a organizar las cosas a su modo.

El Internado

La crítica de Camila Nash

Usando su experiencia, Camila Nash le dijo a Michelle Peint que podían hacer varias cosas a la vez, pero ella no estuvo de acuerdo y recibió una crítica al respecto: "No déjame, somos dos acá, no te pongas cabrona".

Los desencuentros en la cocina continuaron y la pareja de Tom Brusse, ya harta, de que su compañera la mandara, le dijo las cosas claramente.

"Eres pesada hue... estoy empezando a entender a las otras minas", lanzó la creadora de contenido, refiriéndose a las enemigas de la nueva participante.