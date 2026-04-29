"No te voy a aguantar": Luis Mateucci acusó de Michelle Peint de "humillarlo" y "usarlo"
En el capítulo 121 de El Internado, Michelle Peint tuvo duras palabras para Luis Mateucci, por las cuales él se se sintió humillado.
El trasandino le hizo una inocente pregunta a la venezolana sobre el propósito que tenían las personas en la vida y ella se adelantó al decirle cuál era el suyo: "La tuya es robar el protagonismo de todos, de ser egocéntrico, la de hablar solamente de ti".
Sin embargo, el trasandino aseguró que él tenía como misión desenmascarar a la personas, pero la joven volvió a lanzarle un comentario malintencionado: "No sé si me fijaría en ti afuera, no sé si mis ojos van directamente a ti".
El enojo de Luis Mateucci
Rápidamente, Luis Mateucci decidió irse de la pieza y ella lo siguió al patio, donde se enteró que estaba muy dolido con sus palabras: "No te voy a aguantar que digas semejante pelotudez, porque si yo te quiero atacar o ningunear, quédate bien tranquila que soy el mejor. Es una humillación ¿Me estás usando? Al final les estás dando la razón a los otros".
Mientras que ella decía que su intención no había sido humillarlo, él lanzó la teoría de que ella se había acercado para aprovecharse de su fama.
Finalmente, el argentino siguió insistiendo en que la venezolana se equivocó en la forma de expresarse y ella volvió a pedir disculpas.
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