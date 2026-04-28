"La puedo romper...": Akemi Nakamura le lanzó dura amenaza a Michelle Peint y ella no dudó en responder
En el capítulo 121 de El Internado, los conflictos entre Michelle Peint y Akemi Nakamura no cesan y ahora, se lanzaron fuertes comentarios.
Todo comenzó cuando los participantes le contaron a Joaquín Méndez sobre la pelea que habían tenido la noche anterior, donde la colombiana lanzó la ropa de su compañera al inodoro: "Y le pegaron a la puerta".
En ese momento, se deslizó que el real ataque de la influencer estaba dirigido hacia Camila Nash y ella se mostró bastante sorprendida.
Las palabras de Akemi Nakamura contra Michelle Peint
Sin embargo, Michelle Peint aseguró que el problema era con ella y lanzó duras palabras: "¿Por qué? No lo sé, en verdad, si lo sé, pero no lo voy a decir porque si no puede romper otra cosa".Ir a la siguiente nota
La declaración no fue del gusto de Akemi Nakamura y le soltó una amenaza a su compañera: "Yo a usted la puedo romper mi amor, no se equivoque".
Joaquín Méndez quedó sorprendido con la afirmación de la participante y la venezolana respondió: "Venga mi vida, aquí estoy".
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