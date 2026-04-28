"La puedo romper...": Akemi Nakamura le lanzó dura amenaza a Michelle Peint y ella no dudó en responder

28 abr. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 29 abr. 2026 - 00:01 hrs.

En el capítulo 121 de El Internado, los conflictos entre Michelle Peint y Akemi Nakamura no cesan y ahora, se lanzaron fuertes comentarios.

Todo comenzó cuando los participantes le contaron a Joaquín Méndez sobre la pelea que habían tenido la noche anterior, donde la colombiana lanzó la ropa de su compañera al inodoro: "Y le pegaron a la puerta".

En ese momento, se deslizó que el real ataque de la influencer estaba dirigido hacia Camila Nash y ella se mostró bastante sorprendida.

El Internado

Las palabras de Akemi Nakamura contra Michelle Peint

Sin embargo, Michelle Peint aseguró que el problema era con ella y lanzó duras palabras: "¿Por qué? No lo sé, en verdad, si lo sé, pero no lo voy a decir porque si no puede romper otra cosa".

La declaración no fue del gusto de Akemi Nakamura y le soltó una amenaza a su compañera: "Yo a usted la puedo romper mi amor, no se equivoque".

Joaquín Méndez quedó sorprendido con la afirmación de la participante y la venezolana respondió: "Venga mi vida, aquí estoy".