Agustina Pontoriero revelará secretos de la casona: Mira EN VIVO el capítulo 122 de El Internado React

29 abr. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado continúa esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde los conflictos dentro del encierro siguen intensificándose y comienzan a marcar relaciones clave entre los participantes.

En esta entrega, Agustina Pontoriero le hará una propuesta a Adrián Pedraja que llegará muy lejos.

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En esta ocasión, Nati Blaschke estará acompañada por la propia Agustina Pontoriero, quien se suma como invitada para comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público durante la transmisión.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Agustina Pontoriero!

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