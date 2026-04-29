"Tenía una rabia": Akemi Nakamura reveló las verdaderas razones de su pelea con Michelle Peint
En el capítulo 121 de El Internado, Arenita le pidió a Akemi Nakamura que le contara por qué se peleó con Michelle Peint.
Rápidamente, la modelo japonesa le reveló cómo empezó todo: "Ellos estaban hablando acá en la mesa, yo estaba tranquilita, estaba Otakin, Mateucci y la nueva, yo estaba comiendo tranquila. Llegaba Michelle y empezaba Mateucci 'esta sí es una mujer, ella si me sirve' y ellos riéndose".
No solo lo anterior, pues luego Tom Brusse también se unió a la conversación y empezó a molestarla: "Que la arepa es venezolana, que no sé cuánto. Todo el día lo pinchan a uno, luego llega Camila (Nash) y dice 'el fantasma y que vamos a seguir teniendo sex...'".
La opinión de Akemi Nakamura
Tras lo anterior, Akemi Nakamura criticó la forma en la que se mueven sus enemigos, pues según ella, es en base a actuaciones: "Súper teatreros, cuál de los tres son más actores, Camila es súper sobreactuada, Michelle qué le diga y Tom me parece lo más barato del mundo".
Finalmente, confesó lo que realmente quería hacer con la ropa de Michelle Peint: "Yo tenía una rabia, le iba a cortar la ropa y después me devolví y por no hacer nada, la cogí y la metí al baño. Yo tengo un límite, se despertó el fantasma".
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