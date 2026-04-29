"Tenía una rabia": Akemi Nakamura reveló las verdaderas razones de su pelea con Michelle Peint

29 abr. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 121 de El Internado, Arenita le pidió a Akemi Nakamura que le contara por qué se peleó con Michelle Peint.

Rápidamente, la modelo japonesa le reveló cómo empezó todo: "Ellos estaban hablando acá en la mesa, yo estaba tranquilita, estaba Otakin, Mateucci y la nueva, yo estaba comiendo tranquila. Llegaba Michelle y empezaba Mateucci 'esta sí es una mujer, ella si me sirve' y ellos riéndose".

No solo lo anterior, pues luego Tom Brusse también se unió a la conversación y empezó a molestarla: "Que la arepa es venezolana, que no sé cuánto. Todo el día lo pinchan a uno, luego llega Camila (Nash) y dice 'el fantasma y que vamos a seguir teniendo sex...'".

El Internado

La opinión de Akemi Nakamura

Tras lo anterior, Akemi Nakamura criticó la forma en la que se mueven sus enemigos, pues según ella, es en base a actuaciones: "Súper teatreros, cuál de los tres son más actores, Camila es súper sobreactuada, Michelle qué le diga y Tom me parece lo más barato del mundo".

Finalmente, confesó lo que realmente quería hacer con la ropa de Michelle Peint: "Yo tenía una rabia, le iba a cortar la ropa y después me devolví y por no hacer nada, la cogí y la metí al baño. Yo tengo un límite, se despertó el fantasma".