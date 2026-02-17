Arenita hará fuerte declaración de su pasado: Mira EN VIVO el capítulo 80 de El Internado React
Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en un momento clave para la convivencia dentro de la casona, donde las tensiones acumuladas comienzan a pasar la cuenta.
En esta próxima jornada, los participantes tendrán que mirarse a un espejo, mientras que Tonka Tomicic les realizará preguntas relacionadas con su pasado. En el turno de Arenita, ella hablará sobre su paso por televisión y la comunicadora la consultará si en algún momento pensó en quitarse la vida
Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán analizando cada detalle, comentando las decisiones de los participantes y reaccionando en tiempo real a lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.
