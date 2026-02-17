Arenita hará fuerte declaración de su pasado: Mira EN VIVO el capítulo 80 de El Internado React

17 feb. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en un momento clave para la convivencia dentro de la casona, donde las tensiones acumuladas comienzan a pasar la cuenta.

En esta próxima jornada, los participantes tendrán que mirarse a un espejo, mientras que Tonka Tomicic les realizará preguntas relacionadas con su pasado. En el turno de Arenita, ella hablará sobre su paso por televisión y la comunicadora la consultará si en algún momento pensó en quitarse la vida

Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán analizando cada detalle, comentando las decisiones de los participantes y reaccionando en tiempo real a lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

