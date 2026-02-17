"Yo pensaba que era show": Inesperado llanto de Agustina Pontoriero por Fabio sorprende a El Internado React

17 feb. 2026 - 23:33 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al inesperado llanto de Agustina Pontoriero por Fabio Agostini.

La participante del reality se desahogó con Tom Brusse sobre la forma en que Agostini la trata dentro del encierro, situación que la tiene profundamente afectada.

Respecto a este momento, Álex Ortiz comentó: "Estaba súper afectada la Agustina con Fabio. ¿Te acuerdas que nosotros pensábamos que era netamente un juego, nomás? Que no le gustaba, que Agustina estaba solamente tratando de crear, entre comillas, el clip, que le gustaba Fabio porque era muy chistoso y no".

El Internado / Mega

Por su parte, Nati Blaschke también se mostró sorprendida ante la situación y afirmó: "Yo de verdad pensaba que era show, así como voy a hacer contenido con él, listo, como nos llevamos bien, buena onda. Pero no pensé que realmente le había dolido, no sabía".

Finalmente, Ortiz agregó que Blu Dumay también podría haber influido en la pena de Pontoriero: "Bueno, lo que más le afectó y reclama Agustina es que Fabio haya jugado con ella, que haya tirado la tallita con ella y que después en la Asamblea del Fuego hubiera dicho que la más linda es Blu, como que ahí empezó", cerró.

