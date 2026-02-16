"Me gustaría ir más allá que estar jodiendo": Fabio Agostini se la jugó y le declaró su amor a Blu Dumay

16 feb. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 79 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una sincera conversación que tuvo hasta una declaración de amor.

Mientras ambos estaban solos en el patio de la casona, el influencer se atrevió a demostrar sus sentimientos: "Estar contigo me mola, me pareces muy atractiva, linda, me gustaría ir más allá que estar jodiendo y vacilando".

Igualmente, es español dejó claro que no se estaba apresurando y la ingeniera comercial lo entendió de inmediato.

El Internado

La recepción de Blu Dumay

Tras lo anterior, Fabio Agostini le dijo a Blu Dumay que si bien encontraba que Agustina Pontoriero era muy buena chica, con ella tenía otros sentimientos: "La verdad es que a mí solo me interesa conocerte a ti, me siento cómodo con vos porque me gustas. Eres linda, me la quiero jugar".

Finalmente, la hija de María Alberó le entregó su respuesta a su compañero: "Pensamos igual, entonces".