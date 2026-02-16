"Me gustaría ir más allá que estar jodiendo": Fabio Agostini se la jugó y le declaró su amor a Blu Dumay
En el capítulo 79 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una sincera conversación que tuvo hasta una declaración de amor.
Mientras ambos estaban solos en el patio de la casona, el influencer se atrevió a demostrar sus sentimientos: "Estar contigo me mola, me pareces muy atractiva, linda, me gustaría ir más allá que estar jodiendo y vacilando".
Igualmente, es español dejó claro que no se estaba apresurando y la ingeniera comercial lo entendió de inmediato.
La recepción de Blu Dumay
Tras lo anterior, Fabio Agostini le dijo a Blu Dumay que si bien encontraba que Agustina Pontoriero era muy buena chica, con ella tenía otros sentimientos: "La verdad es que a mí solo me interesa conocerte a ti, me siento cómodo con vos porque me gustas. Eres linda, me la quiero jugar".Ir a la siguiente nota
Finalmente, la hija de María Alberó le entregó su respuesta a su compañero: "Pensamos igual, entonces".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
