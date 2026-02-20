El Internado - Capítulo 82: ¿Está naciendo algo entre Adrián Pedraja y Kari Belén?
En el capítulo 82 de El Internado, Adrián Pedraja tuvo una conversación bastante sincera con Fabio Agostini donde le confesó sus sentimientos por Kari Belén.
Luego de la fuerte pelea con Agustina Pontoriero, Luis Mateucci tomó la decisión de terminar su romance con Akemi Nakamura.
Joaquín Méndez llegó a la casona con una entretenida actividad donde los participantes tuvieron que probar distintos alimentos y adivinar los mayores posibles.
El consejo de Arenita
Luego de varias rondas, los triunfadores fueron Luis Mateucci y Laura Bozzo, pero como ella no quiso los masajes como premio, se lo cedió a Kari Belén.
Por otro lado, la nueva participante les reveló a dos de sus compañeros que Adrián Pedraja era el prototipo de hombre que siempre se imaginó.
Finalmente, Arenita alzó la voz la voz por Milo González y le aconsejó al actor español que llamara a su amiga para aclarar su relación amorosa.
