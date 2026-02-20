Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 82: ¿Está naciendo algo entre Adrián Pedraja y Kari Belén?

  • Por Fernanda Vielma
En el capítulo 82 de El Internado, Adrián Pedraja tuvo una conversación bastante sincera con Fabio Agostini donde le confesó sus sentimientos por Kari Belén

Luego de la fuerte pelea con Agustina Pontoriero, Luis Mateucci tomó la decisión de terminar su romance con Akemi Nakamura

Por otro lado, la nueva participante les reveló a dos de sus compañeros que Adrián Pedraja era el prototipo de hombre que siempre se imaginó.

