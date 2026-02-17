El Internado - Capítulo 80: Una actividad en el espejo dejó emotivas y dolorosas confesiones
En el capítulo 80 de El Internado, Tonka Tomicic llegó a la casona con una especial actividad que provocó distintas confesiones y sentimientos.
Blu Dumay fue consultada sobre si le gustaba su apariencia actual y ella reveló cómo le habían afectado las comparaciones con María Alberó.
También, Laura Bozzo confesó que le hicieron bullying cuando estaba en el colegio y comentó la inteligente manera en la cual pudo sobrellevarlo.
Un inesperado consejo
Por otro lado, Arenita se refirió a su época en Yingo y expresó que pensó en varias ocasiones quitarse la vida, situación que provocó un sabio consejo de parte de Furia.
También, Agustina Pontoriero le confesó a Tom Brusse lo triste que se sentía por su conflicto con Fabio Agostini y él tuvo un tierno gesto.
Finalmente, Blu Dumay tuvo una seria conversación con la trasandina y terminaron limando asperezas tras lindas palabras.
