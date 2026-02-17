Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 80: Una actividad en el espejo dejó emotivas y dolorosas confesiones

  • Por Fernanda Vielma
En el capítulo 80 de El Internado, Tonka Tomicic llegó a la casona con una especial actividad que provocó distintas confesiones y sentimientos. 

Blu Dumay fue consultada sobre si le gustaba su apariencia actual y ella reveló cómo le habían afectado las comparaciones con María Alberó

También, Laura Bozzo confesó que le hicieron bullying cuando estaba en el colegio y comentó la inteligente manera en la cual pudo sobrellevarlo. 

Un inesperado consejo

Por otro lado, Arenita se refirió a su época en Yingo y expresó que pensó en varias ocasiones quitarse la vida, situación que provocó un sabio consejo de parte de Furia

También, Agustina Pontoriero le confesó a Tom Brusse lo triste que se sentía por su conflicto con Fabio Agostini y él tuvo un tierno gesto.

Finalmente, Blu Dumay tuvo una seria conversación con la trasandina y terminaron limando asperezas tras lindas palabras. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


