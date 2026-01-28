"Qué lindo verlos": Así fue el especial reencuentro entre Pops y Luis Mateucci en Chile

28 en. 2026 - 15:16 hrs.

En está época veraniega, varios de los participantes de El Internado han aprovechado de pasear por Chile y ahora fue el turno de Paloma Fiuza.

La bailarina ha realizado varias actividades en suelos chilenos, los cuales ya conoce casi a la perfección pues hace muchos años fue parte de Mekano.

También, el pasado martes 27 de enero fue parte de El Internado React, donde conversó con Nati Blaschke y Álex Ortiz sobre su paso por el reality y el grave accidente que la dejó con una luxación de codo y una pequeña lesión en la columna.

La historia de Pops y Luis Mateucci

Otro de los panoramas que realizó Pops fue juntarse con sus compañeros de El Internado y compartió una historia de Instagram junto a Luis Mateucci.

En la imagen también aparece Blu Dumay, con quien ya se había juntado en Santiago y se habían sacado muchas fotos.

Según la postal, Paloma Fiuza, el trasandino, la hija de María Alberó y un amigo más se reunieron en un bar capitalino y compartieron de una rica comida: "Qué lindo verlos".