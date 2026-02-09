El Internado React - Capítulo 74: Tom Brusse y Luis Mateucci tuvieron intensa pelea

09 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 10 feb. 2026 - 00:44 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Internado, donde el encierro entró en una fase decisiva y los roces entre los participantes comenzaron a tensionar seriamente la convivencia. Para acompañar cada momento clave del episodio, El Internado React estuvo al aire en vivo.

En esta entrega, Luis Mateucci criticó duramente a Tom Brusse por, según él, enfrentarse solo con mujeres, lo que terminó generando una intensa discusión entre ambos.

El Internado React - Capítulo 74

Poli Flores y Álex Ortiz estuvieron a cargo de opinar, comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

