Casi llegan a los golpes: El Internado React analiza la intensa discusión entre Luis Mateucci y Tom Brusse

Este lunes, en El Internado React, Poli Flores y Álex Ortiz reaccionaron a la intensa pelea que protagonizaron Luis Mateucci y Tom Brusse al interior del encierro.

La discusión se desató luego de que Mateucci criticara duramente a Brusse por, según él, solo enfrentarse con mujeres. Como respuesta, el marroquí le advirtió que sería capaz de "romperle la cara", lo que elevó aún más la tensión en la casona.

Al notar que ambos estaban cada vez más cerca y que el conflicto podía escalar, Fabio Agostini decidió intervenir para evitar que la situación pasara a los golpes.

El Internado / Mega

Poli Flores y Álex Ortiz reaccionaron a la intensa pelea

Sobre este momento, Álex Ortiz advirtió la gravedad del cruce señalando: "Cuando los hombres ya se acercan y se empiezan a chocar la frente, que ya no es juego".

Luego, profundizó en su análisis y agregó: "Es porque realmente está enojado y obviamente ellos tienen claro en su cabeza que no pueden discutir, pero esa pelea hubiera sido en otro lado...".

Por su parte, Poli Flores fue especialmente crítica con la actitud de ambos participantes. "Son tan primitivos que hacen esto como de chocar con la cabeza como lo que hacen los chivos. Eso lo hacen los chivos, los hombres son tan primitivos", expresó.

