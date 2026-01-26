El Internado - Capítulo 63: Pops tuvo que renunciar por sus complicadas lesiones tras caída

26 en. 2026 - 00:50 hrs.

En el capítulo 63 de El Internado, Pops volvió a la casa luego del grave accidente que sufrió en la prueba por equipos.

La bailarina les pidió a sus compañeros le cuenten lo que ha pasado en su ausencia y se armó de valor para contarles que no podrá seguir en competencia debido a sus complejas lesiones.

Camila Nash encaró fuertemente a Arenita por supuestamente decirle a Tom Brusse que la dejara, sin embargo, ella negó que eso haya ocurrido.

Pablo Albuerne sufrió con los platos del equipo verde

El equipo verde tuvo que enfrentar una nueva competencia, donde cocinaron poke, preparación que llevaba pescado fileteado, arroz perfecto y una salsa especial.

Ninguno de los platos estuvo a la altura e incluso, tuvieron fallos garrafales, los cuales molestaron muchísimo a Pablo Albuerne.

Finalmente, los chefs decidieron que Adrián Pedraja había tenido el peor desempeño y fue elegido como el segundo amenazado de la semana.