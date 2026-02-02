El especial motivo por el que Arenita visitará Chile por un mes: "Va a ser primera vez que..."
A través de sus redes sociales, Arenita contó que estaba muy feliz porque vendrá a Chile por un motivo muy especial.
Recordemos que hace ya varios años, Natalia Rodríguez tomó la decisión de irse a vivir a Dinamarca por amor, pues conoció a joven danés que la enamoró.
La exchica Yingo se casó con Jens Bach y hace un tiempo le dieron la bienvenida a su primera hija, a la cual llamaron Luisa.
La emoción de Arenita
En esa línea, Arenita expresó en sus historias de Instagram que este viaje la tenía muy entusiasmada: "El próximo lunes vamos a ir a Chile, así que vamos a estar allá por un mes".
Luego, reveló la tierna razón por la que volverá a tierras nacionales: "Este viaje es especialmente para estar con mi familia, para presentarles a mi hija a sus abuelos, a sus familiares chilenos, estoy súper contenta porque va a ser primera vez que van a verla y ella va a poder recibir todo el cariño de su familia".
Cabe destacar que cuando Natalia Rodríguez estuvo en El Internado, no tuvo la posibilidad de viajar a Chile, pues se dirigió directo a Perú.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de