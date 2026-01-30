¡Se juntaron las villanas de El Internado! Así fue el reencuentro de Camila Nash y Daniella Campos en Chile

30 en. 2026 - 10:35 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Camila Nash les contó a sus seguidores que había tomado la decisión de volver a Chile.

Recordemos que la influencer pasó un largo periodo de tiempo en México, donde realizó varios estudios y también protagonizó unos de los memes más virales del 2025, cuando demostró demostró su acento mexicano.

Ahora, la creadora de contenido decidió retomar su carrera en nuestro país y ya tuvo la oportunidad de reunirse con sus compañeros de El Internado.

Camila Nash y Daniella Campos juntas en Chile

Según pudimos ver en sus historias de Instagram, Camila Nash compartió una velada con Daniella Campos, una de sus amigas más cercanas de El Internado.

En el registro se observó a ambas comunicadoras abrazadas y luciendo dos vestidos muy similares, pero uno en café y el otro en blanco.

Cabe destacar que al interior del encierro ambas entablaron una amistad muy fuerte, pues tenían varios temas en común.