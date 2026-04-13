La reacción de Karol Lucero a la mención que le hizo Arenita en El Internado: "Supéralo"

13 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Natalia "Arenita" Rodríguez mencionó a Karol Lucero durante un descargo contra Luis Mateucci en El Internado, unas palabras que hicieron reaccionar al locutor.

La influencer estaba presentando su nominación contra el chico reality argentino cuando lo comparó con Karol, con quien tuvo un bullado romance en la época en que ambos estuvieron en "Yingo".

La reacción de Karol Lucero a palabras de Arenita en El Internado

"Mateucci, qué tipo más desagradable he encontrado en este reality. Lo único que sabes hacer es meterte con mujeres, las desechas. Me recuerdas a Karol Dance, la verdad. Yo siento que cuando una mujer no te da bolas, le das y le das", expuso Arenita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Una cuenta de fans de Karol Lucero en Instagram difundió el segmento, pero agregó al final un compendio de escenas de su relación con Rodríguez en el pasado, musicalizadas con el tema "Pero me acuerdo de ti" de Christina Aguilera.

En reacción, el propio Karol publicó el video en sus historias, con un emoji de risas y dos posibles interpretaciones: "Pasaron ya 17 años, supéralo" y "No es tema si no te menciona".

Posteriormente, compartió otra historia con las palabras "mientras tanto yo", sobre un video suyo disfrutando de un paseo en la naturaleza.

Instagram @karol_lucerov

Todo sobre Karol Lucero