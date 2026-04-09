Arenita arremetió contra Luis Mateucci y lo comparó con Karol Lucero: "Meterte con mujeres y las desechas"
En el capítulo 111 de El Internado, Arenita decidió darle su voto a Luis Mateucci y realizó una comparación que no le gustó para nada.
"Qué tipo más desagradable he encontrado en este reality. Lo único que sabes hace es meterte con mujeres y las desechas", expresó.
Y tras lo anterior, vino la semejanza con un personaje de su pasado: "Me recuerdas a Karol Dance la verdad".
La respuesta de Luis Mateucci
El descargo de Arenita continuó y le aseguró al trasandino que si las mujeres no lo "pescaban" las atacaba constantemente, como es su caso, el de Furia y el de Blu Dumay.
Luis Mateucci no terminó de escuchar la nominación de su compañera y comenzó a responderle: "O sea ¿Yo quise que tú me pesques? Vos no me pescaste, Blu no me pescó, Furia no me pescó ¿Vos te pensás que una chica como vos me interesa? Que arrastra las patas todo el día, una cara de cu... Estoy soltero ¿Me quieres controlar?".
Finalmente, Natalia Rodríguez le dio un consejo inesperado al participante: "El machito, págale la plata que le debes a Daniela Aránguiz mejor".
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