Presentado por: Betano Falabella

Camila Nash explotó contra Akemi Nakamura tras polémica decisión: "Regalada y humillada"

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de El Internado, Akemi Nakamura tomó una polémica decisión que sacó humos a Camila Nash, quien no evitó su enojo. 

Y es que Akemi ganó una competencia en la que podía llevar a un compañero a una cena privada donde un chef Michelin cocinaría algo solo para ellos dos. 

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Otakin se intentó ofrecer, ya que aseguró que le gusta mucho comer. Sin embargo, la japocolombiana hizo todo muy rápido y polémico: eligió a Tom Brusse

El enojo de Camila Nash 

"Regalada", gritó Nash desde su asiento cuando Akemi declaró que no sabía si esta cena podía terminar en un beso, a lo que Nakamura contestó: "mi amor, me encanta ser regalada y soporta, mira cómo la prendo". 

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De inmediato, Nash recalcó que ella confía en Tom, pero le molesta lo "regalada y humillada" que es Akemi, ya que fue rechazada por Luis Mateucci y ahora lo será por Brusse. 

Akemi Nakamura
El Internado / MEGA

Enseguida comenzaron con una serie de insultos una a la otra, lo que tuvo que ser detenido por Tom Brusse y Joaquín Méndez

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