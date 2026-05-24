Camila Nash explotó contra Akemi Nakamura tras polémica decisión: "Regalada y humillada"

24 may. 2026 - 23:40 hrs. | Act. 25 may. 2026 - 00:41 hrs.

En este capítulo de El Internado, Akemi Nakamura tomó una polémica decisión que sacó humos a Camila Nash, quien no evitó su enojo.

Y es que Akemi ganó una competencia en la que podía llevar a un compañero a una cena privada donde un chef Michelin cocinaría algo solo para ellos dos.

Otakin se intentó ofrecer, ya que aseguró que le gusta mucho comer. Sin embargo, la japocolombiana hizo todo muy rápido y polémico: eligió a Tom Brusse.

El enojo de Camila Nash

"Regalada", gritó Nash desde su asiento cuando Akemi declaró que no sabía si esta cena podía terminar en un beso, a lo que Nakamura contestó: "mi amor, me encanta ser regalada y soporta, mira cómo la prendo".

De inmediato, Nash recalcó que ella confía en Tom, pero le molesta lo "regalada y humillada" que es Akemi, ya que fue rechazada por Luis Mateucci y ahora lo será por Brusse.

El Internado / MEGA

Enseguida comenzaron con una serie de insultos una a la otra, lo que tuvo que ser detenido por Tom Brusse y Joaquín Méndez.