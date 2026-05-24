Sensual baile de Furia y Mateucci fue juzgado por Pops: Luis se puso muy nervioso con la bailarina brasileña
En este capítulo de El Internado hubo una nueva actividad en la que Luis Mateucci y Furia tuvieron que bailar al ritmo del reguetón, pero siendo juzgados por Pops.
Precisamente, la canción que interpretaron fue "EoO" de Bad Bunny, momento en el que Furia se lució con sus movimientos de cadera y corporales, dando a entender que tenía muy manejada la coreografía.
De hecho, fue la misma Agustina Pontoriero quien afirmó que cuando Furia estaba con una peluca, parecía otra persona.
Mateucci se pone nervioso
El baile terminó, pero Joaquín Méndez se dio cuenta de inmediato que Mateucci no había bailado bien, a diferencia de Furia, que había controlado la coreografía.
Es así como Mateucci afirmó que había sido la presencia de Pops la que lo había puesto nervioso, lo que fue confirmado por Furia, quien aclaró que era ella la que estaba más nerviosa al comienzo, pero todo terminó al revés.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Otakin y Arenita lo dieron todo con un baile en tacones y transparencias: Sacaron risas a todos
-
Con chascarro incluido: Agustina Pontoriero y Blu Dumay se convirtieron en "Las Guerreras K-pop"
-
Camila Nash explotó contra Akemi Nakamura tras polémica decisión: "Regalada y humillada"
-
"Machista de mier...": Blu Dumay no soportó más los comentarios que lanzó Mateucci sobre ella y lo encaró
-
"Está muy levantada de ra...": Luis Mateucci se sinceró sobre Michelle Peint y lanzó durísimo descargo
-
"No te hagas la digna acá delante de la gente": Tom Brusse explotó contra Camila Nash por una copa de vino