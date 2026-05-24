Presentado por: Betano Falabella

Sensual baile de Furia y Mateucci fue juzgado por Pops: Luis se puso muy nervioso con la bailarina brasileña

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de El Internado hubo una nueva actividad en la que Luis Mateucci y Furia tuvieron que bailar al ritmo del reguetón, pero siendo juzgados por Pops. 

Precisamente, la canción que interpretaron fue "EoO" de Bad Bunny, momento en el que Furia se lució con sus movimientos de cadera y corporales, dando a entender que tenía muy manejada la coreografía. 

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De hecho, fue la misma Agustina Pontoriero quien afirmó que cuando Furia estaba con una peluca, parecía otra persona. 

Mateucci se pone nervioso

El baile terminó, pero Joaquín Méndez se dio cuenta de inmediato que Mateucci no había bailado bien, a diferencia de Furia, que había controlado la coreografía. 

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Pops
El Internado / MEGA

Es así como Mateucci afirmó que había sido la presencia de Pops la que lo había puesto nervioso, lo que fue confirmado por Furia, quien aclaró que era ella la que estaba más nerviosa al comienzo, pero todo terminó al revés. 

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