"Machista de mier...": Blu Dumay no soportó más los comentarios que lanzó Mateucci sobre ella y lo encaró

24 may. 2026 - 23:35 hrs. | Act. 25 may. 2026 - 00:04 hrs.

En este capítulo de El Internado, Blu Dumay se enojó bastante con unas polémicas declaraciones de Luis Mateucci.

Y es que varios participantes estaban hablando sobre el desempeño y esta nueva personalidad de Blu Dumay cuando Mateucci afirmó que "hasta Efrén la hizo ganar un premio", en alusión a que todo lo que tiene la joven es por el resto.

Esto fue la gota que rebalsó el vaso y la modelo se dirigió sin filtros contra Luis Mateucci, quien solo se quedó sentado.

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Blu Dumay se enoja con Matuecci

"Tú piensas que todos los talentos y desempeños que yo tengo es gracias a un hombre, machista de mier... porque me dijiste lo mismo en la cocina", dijo una visiblemente enojada Blu.

En eso, Luis intentó intervenir y Otakin se rio del enojo de Blu. Sin embargo, ella siguió con su discurso: "¿Qué te piensas? ¿Que por un hombre yo tengo mi talento y desempeño acá? Yo hago mi propio talento y desempeño".