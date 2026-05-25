El Internado - Capítulo 139: Participantes dejan atrás sus diferencias con sensuales y divertidos bailes
En el capítulo 139 de El Internado, los participantes tuvieron un divertido desafío que ayudó a limar algunas asperezas.
Precisamente, Joaquín Méndez invitó a generar duplas para bailar, pero no con cualquiera, sino con sus grandes enemigos dentro de la casona.
En ese contexto, es que, luego de un largo ensayo, el dúo de Luis Mateucci y Furia saltó al escenario para una coreografía altamente sensual de "EoO" de Bad Bunny.
Movimientos de caderas y corporales no solo dejaron con la boca abierta a sus compañeros, sino también a Pops, que puso en aprietos al argentino.
Duplas se lucen con bailes
Mientras que Otakin se unió a Arenita para entregar una interpretación de "Run The World (Girls)" de Beyoncé, que sacó carcajadas hasta al más serio de la casona.Ir a la siguiente nota
Quienes no se quedaron atrás fueron Agustina Pontoriero y Blu Dumay, quienes se lucieron bailando al estilo de la película animada más vista durante el último año: K-Pop Demon Hunters.
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