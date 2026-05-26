Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 140: La eliminación de Michelle Peint antes de la semifinal El Interado

El Internado - Capítulo 140: La eliminación de Michelle Peint antes de la semifinal

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 140 de El Internado, se dio inicio a un nuevo duelo de eliminación que tuvo como competidores a Blu Dumay, Michelle Peint, Tom Brusse y Otakin.

La consigna fue preparar un pato a la naranja con puré de papas y verduras glaseadas, el cual complicó a varios, por la cantidad de elementos que tenían que cocinar.

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Finalizado el tiempo, los chefs probaron los platos y decidieron que el de la venezolana era el peor, por ende, quedaba fuera del reality justo antes de que comenzaran las semifinales. 

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La angustia de Agustina Pontoriero

Arenita y Akemi Nakamura dejaron atrás los conflictos y tuvieron lindas palabras para Michelle Peint y luego Luis Mateucci también se despidió de la joven, prometiéndole que afuera se verán.

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Ya en la casona, el trasandino arremetió contra Agustina Pontoriero por haber cuestionado su comentario hacia la venezolana y se descargó con sus más cercanos.

Finalmente, la argentina rompió en llanto mientras conversaba con Akemi Nakamura y Furia y les explicó que no quería recibir hate al salir del encierro.

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