El Internado - Capítulo 140: La eliminación de Michelle Peint antes de la semifinal

26 may. 2026 - 00:49 hrs.

En el capítulo 140 de El Internado, se dio inicio a un nuevo duelo de eliminación que tuvo como competidores a Blu Dumay, Michelle Peint, Tom Brusse y Otakin.

La consigna fue preparar un pato a la naranja con puré de papas y verduras glaseadas, el cual complicó a varios, por la cantidad de elementos que tenían que cocinar.

Finalizado el tiempo, los chefs probaron los platos y decidieron que el de la venezolana era el peor, por ende, quedaba fuera del reality justo antes de que comenzaran las semifinales.

El Internado

La angustia de Agustina Pontoriero

Arenita y Akemi Nakamura dejaron atrás los conflictos y tuvieron lindas palabras para Michelle Peint y luego Luis Mateucci también se despidió de la joven, prometiéndole que afuera se verán.

Ya en la casona, el trasandino arremetió contra Agustina Pontoriero por haber cuestionado su comentario hacia la venezolana y se descargó con sus más cercanos.

Finalmente, la argentina rompió en llanto mientras conversaba con Akemi Nakamura y Furia y les explicó que no quería recibir hate al salir del encierro.