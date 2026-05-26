Así fue la despedida de Luis Mateucci y Michelle Peint: Él le hizo una sincera promesa sobre su romance
En el capítulo 140 de El Internado, Luis Mateucci le dedicó emotivas palabras a Michelle Peint tras su eliminación del reality y le hizo una promesa.
"Gracias por haber venido, no me apagaste, me tranquilizaste y eso yo lo valoro mucho. Yo creo que lo diste todo, sientete orgullosa, todavía tienes una vida muy larga para seguir experimentando, esto está recién empezando", expresó el trasandino.
Tras lo anterior, aseguró que el romance seguiría, frase que fue confirmada por la venezolana: "Te quiero mucho y sé que afuera nos vamos a ver y vamos a probar si resulta lo que comenzó acá adentro".
La despedida de Luis Mateucci
Ya solos, Luis Mateucci fue a abrazar a Michelle Peint y le dijo que se quedara tranquila pues había hecho todo muy bien.Ir a la siguiente nota
En ese momento, la joven aseguró que el argentino iba a ser el ganador, pues es un muy buen cocinero: "Muy organizado, he probado sus platos".
Finalmente, ella le pidió que estuviera atento a cualquier cosa que pasasa en el encierro y se despidieron con un apasionado beso.
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