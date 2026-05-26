"Uno se emociona": Álex Ortiz empatizó con la emoción de Michelle Peint previo al duelo de eliminación

26 may. 2026 - 00:03 hrs.

En el capítulo 140 de El Internado React, Álex Ortiz reaccionó a las emotivas declaraciones de Michelle Peint, quien, previo al duelo de eliminación, se emocionó.

Precisamente, Tonka Tomicic comenzó a consultar a cada uno de los participantes por sus sensaciones antes de empezar con esta nueva prueba, y al llegar el momento de Michelle, la joven venezolana no pudo evitar sentirse nostálgica.

Por lo mismo, Álex empatizó con esta situación y entregó un poco de su punto de vista al respecto.

El Internado React / MEGA

La emoción de Michelle Peint

"No siento nada, no siento las piernas, no siento el cuerpo, estoy fría, tengo sentimientos involucrados, creo que todo lo que me he aguantado en llorar adentro, lo estoy sintiendo ahora", expresó Michelle.

Enseguida, dijo "no me quiero ir, siento que estoy encontrando mi espacio", y con la voz entrecortada agregó que "he dejado mi orgullo de lado, aprendí que lo que tengo afuera vale mucho... tengo muchas cosas, pero me voy a poner a llorar".

Ante esto, Álex declaró "se emociono la Michelle, como que uno cuando está a punto de ser eliminado, igual es fome, me imagino que le pasa a todos los que están ahí, uno se emociona".