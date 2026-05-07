"¿No fue por mi amigo?": Fernando Godoy puso en aprietos a Camila Nash con directa pregunta amorosa
En el capítulo 127 de El Internado, Camila Nash y Fernando Godoy tuvieron un cruce bastante gracioso, mientras ella contaba por qué se quiso ir de Chile.
Todo comenzó cuando la influencer contó que un quiebre amoroso también fue razón para querer comenzar una nueva vida en México.
En ese momento, el actor la interrumpió y le hizo una pregunta bastante interesante: "¿Qué desilusión amorosa si se puede saber? ¿No fue por mi amigo, cierto?".
La explicación de Camila Nash
Fernando Godoy se refería a Matías Vega, animador y amigo cercano de él, pero Camila Nash le negó esa información, entre risas.
Debido a esto, Tom Brusse agregó un antecedente muy importante sobre la situación y le habló directamente al actor: "Cuando tú llegaste, el primer día, me contó".
Finalmente, Nash contó que su expareja le había dicho que Godoy la odiaba por la infidelidad con Thiago Cunha, pero él negó la información: "Voy a hablar con él".
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