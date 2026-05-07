"Quería sentir...": Camila Nash confesó los importantes motivos que la llevaron a vivir a México
En el capítulo 127 de El Internado, Camila Nash se refirió a los motivos por los que decidió irse a vivir a México hace unos años.
Luego de ver el casting que hizo para ingresar al reality, fue Furia quien le preguntó a su compañera por qué quiso dejar Chile y ella fue bastante sincera.
"Me fui de Chile porque quería vivir la experiencia de adaptarme a otro país, quería sentir ese desafío. Cuando llegas a un país a vivir y sola, lo único que te queda es copiar y escuchar, todas tus creencias y costumbres tienen que quedar atrás. Yo dije 'no estoy tan chica', es ahora el punto para vivir esta experiencia", explicó.
La sinceridad de Camila Nash
Posteriormente, Camila Nash contó que una desilusión amorosa también la llevó a otro país, donde Fernando Godoy quiso indagar más.
También, se refirió a la plataforma de contenido para adultos que tuvo: "Yo en México estaba súper relajada porque todos mis suscriptores eran mis seguidores de Instagram, gracias al trabajo que tenía en Chile, había un morbo más de suscribirse, gracias a eso pude trabajar en lo que yo quería, pude disfrutar el país nuevo".
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