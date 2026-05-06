Sorprendió a Álex Ortiz: Invitado a El Internado React revela su inesperado vínculo con Marcelo de Cachureos

06 may. 2026 - 22:52 hrs.

Este miércoles, Juan Pablo Hernández se hizo presente en El Internado Más Picante, convirtiéndose en el primer espectador invitado al programa.

También conocido como Pali, Hernández llegó al estudio para ver junto a Álex Ortiz el nuevo capítulo del reality.

En la previa, Ortiz leyó un comentario de otro espectador en el que revelaban que Juan Pablo era hijo de Marcelo Hernández, histórico conductor del programa infantil Cachureos.

El Internado / Mega

La noticia sorprendió al animador del React, quien expresó: "¿En serio? ¡Yo lo veía! Marcelo de Cachureos".

"Yo lo vi cuando chico, siempre. Ícono de la televisión cuando hacían programas para niños. Todo el mundo se crió viendo Cachureos", agregó Álex, visiblemente emocionado.

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