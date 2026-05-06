Tom Brusse y Camila Nash juntarán votos: Mira EN VIVO el capítulo 127 de El Internado React

06 may. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado regresa esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta próxima entrega, los famosos se enterarán que esta vez habrá dos amenazados, por lo que Tom Brusse y Camila Nash juntarán votos para salvarse en esta ocasión.

Sigue EN VIVO El Internado React

En esta ocasión, Álex Ortiz estará a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz.

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