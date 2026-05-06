Adrián Pedraja abandonó la casona: Mira EN VIVO el capítulo 127 de El Internado Más Picante

06 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, ofreciendo un repaso completo de los momentos que marcaron la más reciente jornada del encierro.

Con la conducción de Álex Ortiz, el espacio abordará los conflictos, conversaciones y situaciones más comentadas del último episodio, además de revelar detalles inéditos de la convivencia en la casona.

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En la anterior entrega del encierro, se vivió una nueva prueba de eliminación que terminó con Adrián Pedraja abandonando la casona.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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