Yuli Cagna aclara sospechas de sus seguidores sobre su anatomía: "No me saqué costillas"

20 may. 2026 - 13:50 hrs.

Días atrás Yuli Cagna admitió que se ha realizado ciertas cirugías estéticas y que seguirá pasando por el quirófano cuando lo considere necesario. Ahora vuelve a hablar del tema, pero para despejar una sospecha que siempre le plantean sus fans.

La influencer está llamando la atención en la televisión española, donde forma parte de un famoso reality show de romance. Durante una entrevista para una plataforma del canal Telecinco, aclaró las dudas.

La aclaratoria de Yuli Cagna sobre su cintura

Yuli Cagna es una de las participantes del programa que tiene lugar en una isla paradisiaca, donde se roba las miradas con su figura. En ese contexto, la chica reality dijo que una pregunta recurrente en sus redes es si acaso se operó para obtener su fina cintura.

"Los ojos y la cintura son 100% naturales. Son míos, ahí no hay nada. Se los diría si es que no, pero desde chiquita, acá les dejo foto, que tengo esta cintura. Solamente que claro, a veces uno sube y baja de peso, y no se ve", aseveró.

Instagram @yulicagna

"No me saqué costillas, que eso es algo que siempre me dicen en redes sociales. Mi cintura es 100% natural. Yo todo lo que tengo lo cuento, lo digo. No me importa, no tengo problema”, insistió.

La argentina agregó que su cabello natural es castaño. "Tengo extensiones, también me tiño. Me encanta el pelo largo, me gusta hacerme la rubia aunque no lo sea", concluyó.

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