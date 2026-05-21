Muere Luis Caprile Vial, histórico locutor radial y padre de Leo Caprile

21 may. 2026 - 19:55 hrs.

El mundo de las comunicaciones está de luto, luego que la tarde de este jueves 21 de mayo se comunicara la muerte del locutor radial Luis Caprile Vial, padre del animador Leo Caprile.

A través de Instagram, el conductor confirmó el deceso del hombre de 92 años.

"La familia Caprile Febres, informa la sensible partida de nuestro padre, abuelo y bisabuelo", dice la postal.

Sus restos serán velados en el Cementerio Parque del Mar este viernes 22 de mayo desde las 10:00 horas. Mientras que su funeral se realizará en el mismo camposanto, el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas.

La destacada trayectoria de Luis Alberto Caprile

Luis Alberto Caprile, conocido como el "Tano", tuvo una extensa y exitosa trayectoria en los medios de comunicación. Sin ir más lejos, su voz quedó grabada en la memoria tras su paso por Radio Minería.

Además, fue uno de los fundadores de Radio Festival en Viña del Mar, siendo uno de los locutores más reconocidos de la Región de Valparaíso.

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