"¡Te amo, hija!": La emotiva reacción de Iván Zamorano y María Alberó tras triunfo de Blu Dumay

08 jun. 2026 - 17:20 hrs.

Blu Dumay se convirtió en la gran ganadora de El Internado luego de una exigente prueba física, de ingenio y culinaria. La joven superó a Agustina Pontoriero, Tom Brusse, Luis Mateucci y Natalia Rodríguez.

El triunfo de la influencer fue celebrado con emoción por María Alberó e Iván Zamorano, quienes no se guardaron nada.

Así reaccionaron Ivan Zamorano y María Alberó

A través de su cuenta de Instagram, la argentina grabó el televisor en el momento en que Yann Yvin estaba a punto de nombrar a Dumay como la ganadora.

"¡Qué nervios, por favor! Para mí ya eres una ganadora. Te amo, hija", se puede escuchar que dice en el fondo Alberó.

Aunque su alegría aumentó en el momento en que el chef francés dijo su nombre. "¡No! Te amo, hija, te amo…".

Mientras que Zamorano compartió a sus seguidores una serie de historias, entre ellas de su hermana Erika "Kika" Zamorano, y también una publicación de Mega.

"Te amo, hija. Felicidades, te lo mereces", señaló Iván Zamorano para celebrar a Blu Dumay.

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