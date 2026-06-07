"¡Soñar es gratis!" Belén Mora revela su deseo oculto de estudiar gastronomía y abrir un restaurante
Siempre cercana a sus seguidores en redes sociales, Belén Mora relató en una de sus historias un sueño que tuvo recientemente y que le gustaría ver cumplido.
La comediante constantemente publica en Instagram detalles sobre su vida cotidiana, así como sus recetas, que son bien recibidas por sus fans. Y su sueño precisamente tuvo que ver con el área culinaria, pero también con dinero.
El sueño de Belén Mora
"Soñé que me ganaba un premio en $$, y me metía a estudiar gastronomía, y que montaba un restaurante. El sueño súper realista, me acuerdo de los olores, sabores, los platos de piedra, todo", describió Belén inicialmente.Ir a la siguiente nota
"Los invitados, nadie sabía que era yo quien abría el restaurante. Me gustan esos sueños porque en alguna parte de mi inconsciente creo que eso podría pasar", expresó.
"Porque si algo me inculcaron mis papás siempre es que yo soy capaz de todo, de crear mi propia realidad", dijo, antes de cerrar con una inspiradora frase. "Y lo mejor de todo, soñar es gratis, bueno, bonito y barato".
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