"Barbie en Malta": Coté López causa furor con foto de sus vacaciones en Europa

17 jun. 2026 - 11:30 hrs.

María José López generó gran impacto en redes sociales tras publicar registros de sus vacaciones en Europa.

Recordemos que la empresaria armó sus maletas y partió con su madre, trillizas y Lucas Lama al viejo continente, en un viaje que no ha estado exento de polémicas por la presencia justamente de su pareja.

Con dicha controversia zanjada, incluso por una de sus propias hijas, Coté solo se ha dedicado a disfrutar de las bondades de Malta.

Instagram @cotelopezm

Los elogios que recibió Coté López

Fue así que la creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en bikini desde una de las tantas playas del país europeo.

"Gracias, gracias, gracias", fueron las escuetas palabras que utilizó López para una publicación que causó revuelo.

Bastaron solo un par de minutos para que el post se repletara de comentarios que elogiaban su aspecto.

"Bella", "Una belleza de este chocolatito latino", "Belleza", "Barbie en Malta", fueron parte de los mensajes que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ?Maria Jose Lopez Merino? (@cotelopezm)

Todo sobre María José López