"No entiendo el hate": Hija de Coté López sale en defensa de Lucas Lama tras polémica por viaje familiar

08 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Hace unos días, Coté López hizo sus maletas y partió a Europa junto a sus hijas. Su idea era cumplir uno de los grandes sueños de sus trillizas; sin embargo, la presencia de Lucas Lama desató una serie de comentarios.

La controversia surgió tras compartir imágenes donde aparecían Raffaella, Isidora y Rebeca Jiménez, además de su madre, María Elena Merino. Todos pensaron que se trataba de un viaje familiar, hasta que apareció la imagen de Lama.

La situación generó una serie de comentarios por parte de los cibernautas, quienes cuestionaron la presencia del joven.

Raffaella Jiménez respondió a quienes criticaron a Lucas Lama

Raffaella Jiménez, al tanto de la polémica, decidió intervenir directamente para respaldar a Lucas Lama.

"No entiendo por qué le tiran hate a Lucas si no les ha hecho nada a ustedes ni a nosotros, solo nos ha hecho reír, unirnos como familia, nos ha hecho muchos recuerdos bonitos y lo único que hace es intentar hacer que todos sean felices", comentó.

En esa misma línea, la hija de Luis Jiménez destacó las cualidades personales del influencer. "No es mala persona, ni cerca de serlo. Es una persona con un corazón súper bonito y tiernito", indicó.

"Todos queríamos que fuera al viaje porque nos sentimos mucho más seguras si hay un hombre que sabemos que siempre nos va a defender", sentenció.

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