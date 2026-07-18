Los ejercicios que ejecutó Wilma González un día antes de dar a luz: "De las mejores herramientas que tuve"

18 jul. 2026 - 12:00 hrs.

A un mes del nacimiento de Martina, su segunda hija y la primera que tiene con su pareja, Nicolás Seguel, Wilma González reveló la rutina de entrenamiento que realizó durante la gestación, incluso un día antes de su cesárea.

Esto lo hizo en su Instagram, en un video video en el que aseguró: "el movimiento fue una de las mejores herramientas que tuve para cuidar mi embarazo, preparar mi cuerpo para el parto y llegar más fuerte al posparto".

Enfatizó que, contrario a lo que se puede pensar, ir al gimnasio en medio de la dulce espera "ayuda a mantener la masa muscular, mejora la capacidad funcional, disminuye dolores, favorece el control metabólico".

¿Cómo entrenó Wilma González antes de dar a luz?

Durante la secuencia, a Wilma González se la ve realizar ejercicios de fuerza con pesas, como sentadillas, levantamiento lateral, de remo, entre otros. Igualmente, usó máquinas para trabajar los músculos de las piernas y los brazos.

Instagram @wilmagonzalezfit

Su estabilidad la trabajó al ponerse de pie sobre una base inestable (bosu) y, para favorecer la movilidad pélvica y el control de la respiración, practicó con una pelota de pilates. Todo adaptado cuidadosamente a su avanzado estado de gestación.

La creadora de contenido fitness resaltó en su video que cada embarazo es diferente y por esto es vital consultar a profesionales de la salud para determinar si es viable ejercitarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wilma Gonza?lez Mendoza ???? (@wilmagonzalezfit)

Todo sobre Wilma González