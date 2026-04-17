"No tiene idea el asco que me da verlo": Vanessa se cansa y encara a Luis Emilio frente a Jessica en EJDO
En el capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se encuentra con Jessica (Ignacia Sepúlveda) en su departamento para convencerla de declarar.
Y es que la periodista interpondrá una denuncia por abuso sexual en contra de Luis Emilio (Alejandro Trejo), por lo que necesita varios testimonios de mujeres afectadas, siendo Jessica una de ellas, pero la joven se ve muy dubitativa.
Jessica no quiere declarar porque no quiere que Luis Emilio le haga algo a sus padres, instancia en la que Vanessa aclara que ahora tienen el resguardo del fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal), quien justamente llama a la periodista y le menciona que, misteriosamente, todas las mujeres contactadas se han negado a dar su testimonio.
Vanessa encara a Luis Emilio
Precisamente, mientras Vanessa se encuentra en el teléfono con el fiscal, la puerta suena; Jessica abre y se encuentra cara a cara con Luis Emilio.
"Un pajarito me contó que andas repartiendo calumnias muy serias sobre mí, así que aprovechando que están las dos juntitas acá, les quiero dejar algo muy claro: si quieren formar parte de esta cruzada patética en mi contra, les aconsejo que lo piensen muy bien porque si deciden irse en mi contra, se van a arrepentir el resto de sus vidas", afirma el empresario.
Enseguida, aclara que la buena voluntad se premia y ofrece un apoyo económico a los padres de Jessica, mientras que a Vanessa le dice que se hará cargo de los gastos funerarios de Omar (César Sepúlveda), así como asignarle unos bonos que le correspondían.
Esto hace explotar a Vanessa, quien dice: "¡Basta! ¡Basta, Luis Emilio! ¡Usted lo mató, usted me quitó a mi pareja! Y no solo eso, nos extorsiona, nos amenaza, nos ha obligado a hacer cosas... ¿Usted cree que eso lo va a solucionar con un par de cheques?".
"No tiene idea el asco que me da verlo, el asco que me da sentir su perfume, oír su voz, ¿pero sabe qué es lo que me da más asco? ¿Lo que me da pena, lo que da rabia? Es saber que usted anda por ahí como si nada después de todo lo que nos quitó... No, Luis Emilio, no, todo lo que nos quitó no se soluciona con plata, no todo se soluciona con plata. ¿Sabe cuándo voy a estar tranquila? ¿Cuándo voy a tener paz? El día que usted pague por todo el daño que nos hizo", afirma Vanessa.
De inmediato, Luis Emilio trata de adjudicar este comportamiento a la reciente viudez, pero Vanessa lo termina expulsando de su hogar, mientras Jessica rompe en llanto.
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.