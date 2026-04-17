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Luis Emilio hará todo lo posible por silenciar a Vanessa antes de su declaración en el capítulo 277 de EJDO

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 277 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá intenciones de mandar a callar a Vanessa (Begoña Basauri). 

Y es que gracias a Burgos (Juan Carlos Cáceres), Luis Emilio se enterará que Vanessa seguirá adelante con la denuncia por abuso sexual, lo que no le caerá para nada bien. 

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Burgos será preciso y le dirá que es solo Vanessa quien llevará adelante esta denuncia, sin apoyo de otra mujer, por lo que Luis Emilio le pedirá que la silencie.

Luis Emilio
El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio querrá silenciar a Vanessa

Luis Emilio se contactará una vez más con Félix (Matías Schudeck) y le dirá: "te tengo una peguita, pa' ti y tu compadre, necesito que le hagan una visita a una muy querida amiga mía".

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Enseguida, añadirá "que le hagan ver lo que pasa cuando alguien trata de apuñalarme por la espalda". 

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