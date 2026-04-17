Luis Emilio hará todo lo posible por silenciar a Vanessa antes de su declaración en el capítulo 277 de EJDO

17 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 277 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá intenciones de mandar a callar a Vanessa (Begoña Basauri).

Y es que gracias a Burgos (Juan Carlos Cáceres), Luis Emilio se enterará que Vanessa seguirá adelante con la denuncia por abuso sexual, lo que no le caerá para nada bien.

Burgos será preciso y le dirá que es solo Vanessa quien llevará adelante esta denuncia, sin apoyo de otra mujer, por lo que Luis Emilio le pedirá que la silencie.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio querrá silenciar a Vanessa

Luis Emilio se contactará una vez más con Félix (Matías Schudeck) y le dirá: "te tengo una peguita, pa' ti y tu compadre, necesito que le hagan una visita a una muy querida amiga mía".

Enseguida, añadirá "que le hagan ver lo que pasa cuando alguien trata de apuñalarme por la espalda".