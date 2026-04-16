El dilema de Renata: Clemente suplicó su ayuda para detener a su padre en El Jardín de Olivia

16 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) supo del sistemático abuso que su padre cometió contra las mujeres del Grupo Walker y necesita hacer algo al respecto. A esto se sumó el atentado fallido en casa de los Guerrero.

Vanessa (Begoña Basauri) ya se sumó a su causa para denunciar a Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero hay alguien más que podría entregar información valiosa en contra del empresario y es la fiscal Montes (Susana Hidalgo).

"Te estoy llamando porque acaba de pasar algo que todavía no logro digerir: mi papá mandó a matar a Diana y a toda su familia. (...) Hay que hacer algo y parar a mi papá, y tú eres una de las personas que me puede ayudar", pidió.

El Jardín de Olivia / Mega

Las prioridades de la fiscal

Pero, por más que quiera actuar, Renata está atada de pies y manos porque su hijo podría convertirse en blanco de Walker. Disculpándose, aseguró que "no voy a arriesgar su vida por los arrebatos de tu papá".

Clemente insistió en que nunca hallará tranquilidad si su padre no es encarcelado: "Yo sé que es difícil lo que te estoy pidiendo, pero tenemos que hacer algo, o si no todos nos vamos a arrepentir".