El dilema de Renata: Clemente suplicó su ayuda para detener a su padre en El Jardín de Olivia
En el capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) supo del sistemático abuso que su padre cometió contra las mujeres del Grupo Walker y necesita hacer algo al respecto. A esto se sumó el atentado fallido en casa de los Guerrero.
Vanessa (Begoña Basauri) ya se sumó a su causa para denunciar a Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero hay alguien más que podría entregar información valiosa en contra del empresario y es la fiscal Montes (Susana Hidalgo).
"Te estoy llamando porque acaba de pasar algo que todavía no logro digerir: mi papá mandó a matar a Diana y a toda su familia. (...) Hay que hacer algo y parar a mi papá, y tú eres una de las personas que me puede ayudar", pidió.Ir a la siguiente nota
Las prioridades de la fiscal
Pero, por más que quiera actuar, Renata está atada de pies y manos porque su hijo podría convertirse en blanco de Walker. Disculpándose, aseguró que "no voy a arriesgar su vida por los arrebatos de tu papá".
Clemente insistió en que nunca hallará tranquilidad si su padre no es encarcelado: "Yo sé que es difícil lo que te estoy pidiendo, pero tenemos que hacer algo, o si no todos nos vamos a arrepentir".Ve el capítulo en