Desde el Maule busca quedarse con la corona: Conoce a Bárbara Roca, la Miss Universo Retiro 2026
El concurso de Miss Universo Chile 2026 tiene una nueva representante local que luchará por quedarse con la corona y representar a nuestro país en la cita planetaria.
Estamos hablando de Bárbara Roca, la flamante Miss Universo Retiro, quien ya se está preparando para competir en el certamen a nivel nacional.
Conoce a Bárbara Roca, la Miss Universo Retiro 2026
Nacida y criada en esta localidad de la región del Maule, es “una mujer que representa con orgullo la esencia, la fuerza y la belleza de nuestra comuna”, indica la organización de Miss Universo Retiro.
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Bárbara tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra sus variados viajes por Chile y el mundo, además de sus trabajos como modelo y promotora en diferentes eventos.
“La preparación no se detiene, porque los sueños grandes exigen constancia fe y disciplina. Hoy sigo enfocada en la meta, confiando en Dios y en las personas que caminan a mi lado”, expresó Bárbara en sus redes sociales sobre este desafío en el Miss Universo Chile.
“No es un camino fácil, pero con firmeza, autenticidad y pasión, estoy lista para conquistar cada escenario”, concluyó.
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